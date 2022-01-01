Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 октября 2022 года OnePlus Nord N300 с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.7-дюймового Motorola One 5G Ace, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.