Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 октября 2022 года OnePlus Nord N300 с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.56-дюймового OnePlus Nord N20 SE, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.