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OnePlus Nord против Apple iPhone X

Ванплас Норд
OnePlus Nord
VS
Эпл Айфон X
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года OnePlus Nord с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 34 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord
  • Комплектуется на 1399 мАч более емким аккумулятором – 4115 против 2716 мАч
  • На 0.64" большая диагональ экрана
  • На 35% лучшая автономность (100 vs 74 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 10 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (760 против 684 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стерео динамики
  • На 12% выше плотность пикселей (458 vs 408 PPI)
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (938 и 619 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
OnePlus Nord
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.44 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.3%
ШИМ (PWM) 367 Гц 240 Гц
Время отклика 6.5 мс 2.2 мс
Контрастность ~ Бесконечная ~ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus Nord +11%
760 нит
iPhone X
684 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.3 мм 143.6 мм
Ширина 73.3 мм 70.9 мм
Толщина 8.2 мм 7.7 мм
Вес 184 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus Nord +5%
86.7%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Apple A11 Bionic
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver) 2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral)
CPU ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2390 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 620 Apple GPU
GPU-ядер - 3
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus Nord
619
iPhone X +52%
938
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus Nord
1956
iPhone X +24%
2417
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus Nord
318856
iPhone X
317624

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI OxygenOS 10.5.4 -
Размер системы из коробки 22 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4115 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus Nord +43%
13:22 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
OnePlus Nord +50%
18:15 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus Nord +32%
25:05 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3472 x 2063
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus Nord
85.4 дБ
iPhone X +1%
85.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2020 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера, коммуникации и корпус - выбирайте OnePlus Nord, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Apple iPhone X.

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