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OnePlus Nord против Asus ROG Phone 3

Ванплас Норд
OnePlus Nord
VS
Асус Рог Фон 3
Asus ROG Phone 3

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года OnePlus Nord с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 6.8% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 56 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
  • Показывает на 95% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1885 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4115 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 20% лучшая автономность (120 vs 100 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus Nord и Asus ROG Phone 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 79.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
OnePlus Nord +4%
757 нит
ROG Phone 3
729 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.3 мм 171 мм
Ширина 73.3 мм 78 мм
Толщина 8.2 мм 9.85 мм
Вес 184 грамма 240 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый Глянцево-черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus Nord +9%
86.7%
ROG Phone 3
79.9%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд и Асус Рог Фон 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 865 Plus
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver) 1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585) и 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 650
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus Nord
615
ROG Phone 3 +62%
996
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus Nord
1992
ROG Phone 3 +71%
3400
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus Nord
319696
ROG Phone 3 +95%
622640

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI OxygenOS 10.5.4 ROG UI
Размер системы из коробки 22 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4115 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus Nord
13:22 ч.
ROG Phone 3 +7%
14:20 ч.
Время просмотра видео
OnePlus Nord
18:15 ч.
ROG Phone 3 +6%
19:20 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus Nord
25:05 ч.
ROG Phone 3 +52%
38:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord vs Asus ROG Phone 3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 125°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6000 x 4000
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.83"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 22

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 3 более удачной покупкой.

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