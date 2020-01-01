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OnePlus Nord против Google Pixel 3

Ванплас Норд
OnePlus Nord
VS
Гугл Пиксель 3
Google Pixel 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года OnePlus Nord с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord
  • На 0.94" большая диагональ экрана
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4115 против 2915 мАч
  • На 45% лучшая автономность (100 vs 69 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 77% выше максимальная яркость экрана (757 против 427 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7.83% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Google Pixel 3
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стерео динамики
  • Весит на 36 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.1 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus Nord и Google Pixel 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.44 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 439 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 78.87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
OnePlus Nord +77%
757 нит
Pixel 3
427 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.3 мм 145.6 мм
Ширина 73.3 мм 68.2 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 184 грамма 148 граммов
Водонепроницаемость IP67 IPX8
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus Nord +10%
86.7%
Pixel 3
78.87%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд и Гугл Пиксель 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver) 4 ядра по 2.5 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2500 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 630
Частота GPU - 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus Nord +19%
615
Pixel 3
516
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus Nord
1992
Pixel 3
1991
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus Nord +23%
319696
Pixel 3
260460

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10.5.4 Stock Android
Размер системы из коробки 22 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4115 мАч 2915 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus Nord +30%
13:22 ч.
Pixel 3
10:16 ч.
Время просмотра видео
OnePlus Nord +65%
18:15 ч.
Pixel 3
11:01 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus Nord +9%
25:05 ч.
Pixel 3
23:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord vs Google Pixel 3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 3 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/1.8
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя - 1.4 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
OnePlus Nord
н/д
Pixel 3
103
Качества видео
Итоговая оценка камеры
OnePlus Nord
н/д
Pixel 3
101

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
OnePlus Nord
н/д
Pixel 3
77 дБ
Музыка
OnePlus Nord
н/д
Pixel 3
71 дБ
Звонок
OnePlus Nord
н/д
Pixel 3
81 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2020 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord более удачной покупкой.

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