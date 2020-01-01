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OnePlus Nord против Google Pixel 4

Ванплас Норд
OnePlus Nord
VS
Гугл Пиксель 4
Google Pixel 4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года OnePlus Nord с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.7-дюймового Google Pixel 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord
  • Комплектуется на 1315 мАч более емким аккумулятором – 4115 против 2800 мАч
  • На 61% лучшая автономность (100 vs 62 часов)
  • На 0.74" большая диагональ экрана
  • На 79% выше максимальная яркость экрана (757 против 423 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 4
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Весит на 22 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus Nord и Google Pixel 4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED POLED
Размер 6.44 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 444 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 79.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
OnePlus Nord +79%
757 нит
Pixel 4
423 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.3 мм 147.1 мм
Ширина 73.3 мм 68.8 мм
Толщина 8.2 мм 8.2 мм
Вес 184 грамма 162 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Белый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus Nord +9%
86.7%
Pixel 4
79.8%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд и Гугл Пиксель 4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 640
Частота GPU - 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus Nord
615
Pixel 4 +3%
631
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus Nord
1992
Pixel 4 +25%
2497
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus Nord
319696
Pixel 4 +26%
402223

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI OxygenOS 10.5.4 -
Размер системы из коробки 22 ГБ 9.55 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4115 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus Nord +41%
13:22 ч.
Pixel 4
9:35 ч.
Время просмотра видео
OnePlus Nord +63%
18:15 ч.
Pixel 4
11:16 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus Nord +22%
25:05 ч.
Pixel 4
20:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord vs Google Pixel 4
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 2 (12.2 МП + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 22 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
OnePlus Nord
н/д
Pixel 4
117
Качества видео
OnePlus Nord
н/д
Pixel 4
101
Итоговая оценка камеры
OnePlus Nord
н/д
Pixel 4
112

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
OnePlus Nord
н/д
Pixel 4
80 дБ
Музыка
OnePlus Nord
н/д
Pixel 4
71.8 дБ
Звонок
OnePlus Nord
н/д
Pixel 4
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2020 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг 1.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, батарея, камера и корпус - выбирайте OnePlus Nord, а если производительность, коммуникации и звук – то Google Pixel 4.

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