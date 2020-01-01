Главная > Сравнение смартфонов > OnePlus Nord vs Nova 5T – что лучше выбрать?

OnePlus Nord против Huawei Nova 5T

Ванплас Норд
OnePlus Nord
VS
Хуавей Нова 5Т
Huawei Nova 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года OnePlus Nord с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (757 против 500 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 365 мАч более емким аккумулятором – 4115 против 3750 мАч
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (691 и 615 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus Nord и Huawei Nova 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.44 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
OnePlus Nord +51%
757 нит
Nova 5T
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.3 мм 154.3 мм
Ширина 73.3 мм 74 мм
Толщина 8.2 мм 7.8 мм
Вес 184 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus Nord +3%
86.7%
Nova 5T
84.2%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд и Хуавей Нова 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G HiSilicon Kirin 980
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU - 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus Nord
615
Nova 5T +12%
691
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus Nord
1992
Nova 5T +27%
2525
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus Nord
319696
Nova 5T +16%
370238

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10.5.4 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 22 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4115 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus Nord
13:22 ч.
Nova 5T
н/д
Время просмотра видео
OnePlus Nord
18:15 ч.
Nova 5T
н/д
Время разговора (3G)
OnePlus Nord
25:05 ч.
Nova 5T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord vs Huawei Nova 5T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 117°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6912 x 4624
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 18

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера, корпус и звук - выбирайте OnePlus Nord, а если производительность – то Huawei Nova 5T.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях