Главная > Сравнение смартфонов > OnePlus Nord vs LG K40 – что лучше выбрать?

OnePlus Nord против LG K40

Ванплас Норд
VS
Лджи К40
OnePlus Nord
LG K40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года OnePlus Nord с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.7-дюймового LG K40, который имеет процессор Mediatek MT6762 Helio P22 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.74" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1115 мАч более емким аккумулятором – 4115 против 3000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 61% выше максимальная яркость экрана (742 против 460 нит)
  • На 45% выше плотность пикселей (408 vs 282 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Тонкие рамки – на 10.24% выше полезная площадь экрана
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
Причины выбрать LG K40
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • Весит на 34 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus Nord
vs
LG K40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.44 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 76.46%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 95.2%
ШИМ (PWM) 367 Гц 100 Гц
Время отклика 6.5 мс 35 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1484:1
Максимальная яркость
OnePlus Nord +61%
742 нит
LG K40
460 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 153 мм
Ширина 73.3 мм 71.9 мм
Толщина 8.2 мм 8.3 мм
Вес 184 грамма 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus Nord +13%
86.7%
LG K40
76.46%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд и Лджи К40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Mediatek MT6762 Helio P22
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 620 PowerVR GE8320
Частота GPU 750 МГц 650 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus Nord
605
LG K40
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus Nord
1934
LG K40
н/д
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus Nord +228%
311443
LG K40
95059

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI OxygenOS 10.5.4 LG UX 7
Размер системы из коробки 22 ГБ 11 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4115 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 2:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus Nord
13:22 ч.
LG K40
н/д
Время просмотра видео
OnePlus Nord
18:15 ч.
LG K40
н/д
Время разговора (3G)
OnePlus Nord
25:05 ч.
LG K40
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord vs LG K40
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Примеры Примеры фото OnePlus Nord от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.5 -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus Nord
117
LG K40
н/д
Качество видео
OnePlus Nord
92
LG K40
н/д
Итоговая оценка камеры
OnePlus Nord
108
LG K40
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 10
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus Nord +3%
84.4 дБ
LG K40
81.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг 0.518 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.579 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus Nord и Samsung Galaxy S10
2. OnePlus Nord и Xiaomi Mi 10 Lite
3. OnePlus Nord и OnePlus 8 Pro
4. OnePlus Nord и OnePlus 7T
5. OnePlus Nord и OnePlus 8
6. LG K40 и Samsung Galaxy A30
7. LG K40 и Samsung Galaxy M30

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях