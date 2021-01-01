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OnePlus Nord против Motorola Moto G30

Ванплас Норд
VS
Моторола Мото G30
OnePlus Nord
Motorola Moto G30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года OnePlus Nord с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.5-дюймового Motorola Moto G30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord
  • Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше плотность пикселей (408 vs 269 PPI)
  • На 61% выше максимальная яркость экрана (746 против 464 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 765G
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Moto G30
  • На 31% лучшая автономность (131 vs 100 часов)
  • Комплектуется на 885 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4115 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus Nord
vs
Moto G30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.44 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 83.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 6.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
OnePlus Nord +61%
746 нит
Moto G30
464 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 165.2 мм
Ширина 73.3 мм 75.7 мм
Толщина 8.2 мм 9.1 мм
Вес 184 грамма 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus Nord +4%
86.7%
Moto G30
83.1%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд и Моторола Мото G30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 7 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 610
Частота GPU 750 МГц 600 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus Nord +103%
608
Moto G30
300
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus Nord +55%
1933
Moto G30
1245
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus Nord +85%
311723
Moto G30
168840

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 10.5.4 -
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4115 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 2:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus Nord
13:22 ч.
Moto G30 +21%
16:05 ч.
Время просмотра видео
OnePlus Nord +13%
18:15 ч.
Moto G30
16:09 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus Nord
25:05 ч.
Moto G30 +85%
46:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord vs Motorola Moto G30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus Nord от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4520 x 3060
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus Nord
84.9 дБ
Moto G30
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord более удачной покупкой.

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