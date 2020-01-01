OnePlus Nord против 7 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года OnePlus Nord с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.67-дюймового OnePlus 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus Nord
- Защита корпуса по стандарту IP67
- На 18% лучшая автономность (100 vs 85 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- На 23% выше максимальная яркость экрана (757 против 617 нит)
- Весит на 22 грамма меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
- Камера имеет оптический зум 3x
- Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 26% выше плотность пикселей (516 vs 408 PPI)
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
- На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (737 и 615 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
82
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик OnePlus Nord и OnePlus 7 Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.44 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|408 точек на дюйм
|516 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.7%
|88.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|162.6 мм
|Ширина
|73.3 мм
|75.9 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.8 мм
|Вес
|184 грамма
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Синий, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Adreno 640
|Частота GPU
|-
|585 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
615
7 Pro +20%
737
Geekbench 5 (многоядерный)
1992
7 Pro +37%
2734
AnTuTu Benchmark 8
319696
7 Pro +46%
467977
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark (#122 и #48)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.5.4
|OxygenOS 10
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|17 ГБ
Батарея
|Объем
|4115 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Да, Warp Charge (50% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus Nord +31%
13:22 ч.
10:10 ч.
Время просмотра видео
OnePlus Nord +27%
18:15 ч.
14:33 ч.
Время разговора (3G)
25:05 ч.
7 Pro +37%
34:24 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|117°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
118
Качества видео
98
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|16
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
80.4 дБ
Музыка
78.7 дБ
Звонок
87.2 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.9 Вт/кг
|1.199 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|1.394 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и звук - выбирайте OnePlus 7 Pro, а если батарея и корпус – то OnePlus Nord.
Опрос
0 (0%)
6 (100%)
Всего проголосовало: 6
Сравнения с конкурентами
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro против OnePlus Nord
- Huawei Honor 20 Pro против OnePlus Nord
- Huawei Honor 30 против OnePlus Nord
- Xiaomi Poco F2 Pro против OnePlus Nord
- Xiaomi Mi 9T Pro против OnePlus 7 Pro
- Apple iPhone XR против OnePlus 7 Pro
- Apple iPhone 11 Pro Max против OnePlus 7 Pro
- Samsung Galaxy S20 против OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7 против OnePlus 7 Pro