Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2020 года Oppo A12 с экраном 6.22" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.