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Oppo A15 против Huawei Honor 9X Lite

Оппо Реалми А15
Oppo A15
VS
Хуавей Хонор 9Х Лайт
Huawei Honor 9X Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2020 года Oppo A15 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.5-дюймового Huawei Honor 9X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A15
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 4230 против 3750 мАч
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (481 против 422 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Функция реверсивной зарядки
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 9X Lite
  • На 47% выше плотность пикселей (396 vs 269 PPI)
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 94% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 343 и 177 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A15
vs
Honor 9X Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83% 84.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 27 мс
Контрастность - 565:1
Максимальная яркость
Oppo A15 +14%
481 нит
Honor 9X Lite
422 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 160.4 мм
Ширина 75.4 мм 76.6 мм
Толщина 7.9 мм 8 мм
Вес 175 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий Изумрудный зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A15
83%
Honor 9X Lite +2%
84.4%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми А15 и Хуавей Хонор 9Х Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2350 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-G51
Частота GPU 680 МГц 1000 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A15
177
Honor 9X Lite +94%
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A15
1010
Honor 9X Lite +34%
1355
AnTuTu Benchmark 8
Oppo A15
112290
Honor 9X Lite +50%
168558

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9
Оболочка UI ColorOS 7.2 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A15 vs Huawei Honor 9X Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Oppo A15
н/д
Honor 9X Lite
79 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера, корпус и звук - выбирайте Huawei Honor 9X Lite, а если автономность – то Oppo A15.

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