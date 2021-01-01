Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2020 года Oppo A15 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.22-дюймового Oppo A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.