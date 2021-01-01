Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 декабря 2020 года Oppo A15s с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.52-дюймового Oppo A15, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.