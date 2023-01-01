Oppo A17 против Nokia C32
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2022 года Oppo A17 с экраном 6.56" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.5-дюймового Nokia C32, который имеет процессор Unisoc SC9863A1 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo A17
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G35
Причины выбрать Nokia C32
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Более новая ОС: Android 13 против 12
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.56 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|480 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|81.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|164.6 мм
|Ширина
|75.6 мм
|75.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.55 мм
|Вес
|189 граммов
|199.4 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Оранжевый
|Черный, Зеленый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Unisoc SC9863A1
|Макс. частота
|2300 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|12 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|PowerVR GE8322
|Частота GPU
|680 МГц
|-
|FLOPS
|~54.4 Гфлопс
|-
Бенчмарки
|CPU
|33992
|33668
|GPU
|16989
|13642
|Memory
|28215
|32880
|UX
|37341
|36572
|Total score
|115420
|116386
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|-
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 12.1
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|2:10 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 0 Вт
|Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
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