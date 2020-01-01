Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 апреля 2019 года Oppo A1k с экраном 6.1" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.