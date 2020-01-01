Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 апреля 2020 года Oppo A31 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.39-дюймового Huawei P40 Lite E, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.