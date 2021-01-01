Oppo A3s против Huawei Y6 Pro (2019)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Oppo A3s с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.09-дюймового Huawei Y6 Pro (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo A3s
- Комплектуется на 1210 мАч более емким аккумулятором – 4230 против 3020 мАч
- На 45% выше плотность пикселей (409 vs 282 PPI)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- На 25% выше максимальная яркость экрана (494 против 396 нит)
- Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать Huawei Y6 Pro (2019)
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Более новая ОС: Android 9 против 8.1
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
- Весит на 18 граммов меньше
- Смартфон на 7 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
44
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
54
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
46
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|6.09 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.2%
|79.52%
Дизайн и корпус
|Высота
|156.2 мм
|156.2 мм
|Ширина
|75.6 мм
|73.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8 мм
|Вес
|168 граммов
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Красный, Фиолетовый
|Синий, Черный, Золотой, Кожаная спинка
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|MediaTek Helio A22
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|4 (4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|500 МГц
|660 МГц
|FLOPS
|~124 Гфлопс
|~42.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
749
Y6 Pro (2019) +19%
893
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Oppo A3s +28%
3293
2574
AnTuTu Benchmark 7
Oppo A3s +13%
63048
55884
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Android 9.0
|Оболочка UI
|ColorOS 5.1
|EMUI 9
Батарея
|Объем
|4230 мАч
|3020 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:15 ч.
|3:15 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 Exmor RS (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5760 x 4312
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Oppo A3s, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Huawei Y6 Pro (2019).
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