Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Oppo A3s с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6-дюймового Meizu Note 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.