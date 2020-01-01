Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 сентября 2019 года Oppo A5 (2020) с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.71-дюймового Huawei Honor 8S, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.