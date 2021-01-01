Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Oppo A5 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.21-дюймового Huawei P Smart (2019), который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.