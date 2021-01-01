Oppo A5 против Huawei P Smart 2021
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Oppo A5 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.67-дюймового Huawei P Smart 2021, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo A5
- На 9% выше максимальная яркость экрана (478 против 439 нит)
- Весит на 38 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
- На 46% выше плотность пикселей (395 vs 271 PPI)
- Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- На 0.47" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более новая ОС: Android 10 против 8.1
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
49
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
26
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
62
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
52
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
44
61
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|20:9
|Плотность пикселей
|271 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.2%
|84.3%
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.4%
|Время отклика
|-
|30.8 мс
|Контрастность
|-
|1034:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|156.2 мм
|165.7 мм
|Ширина
|75.6 мм
|76.9 мм
|Толщина
|8.2 мм
|9.3 мм
|Вес
|168 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Розовое золото, Красный
|Ярко-зеленый, Полночный черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|HiSilicon Kirin 710A
|Макс. частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Mali-G51
|Частота GPU
|650 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~124 Гфлопс
|~83.2 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
297
Geekbench 5 (многоядерный)
1316
AnTuTu Benchmark 7
76286
P Smart 2021 +75%
133225
AnTuTu Benchmark 8
167029
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Android 10
|Оболочка UI
|ColorOS 5.1
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|-
|19 ГБ
Батарея
|Объем
|4230 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:52 ч.
|1:42 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:12 ч.
Время просмотра видео
15:19 ч.
Время разговора (3G)
41:13 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|-
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.85 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.15 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart 2021 более удачной покупкой.
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