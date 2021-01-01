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Oppo A5 против Huawei P Smart 2021

Оппо А5
VS
Хуавей П Смарт 2021
Oppo A5
Huawei P Smart 2021

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Oppo A5 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.67-дюймового Huawei P Smart 2021, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A5
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (478 против 439 нит)
  • Весит на 38 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 271 PPI)
  • Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A5
vs
P Smart 2021

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.2 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.2% 84.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
Время отклика - 30.8 мс
Контрастность - 1034:1
Максимальная яркость
Oppo A5 +9%
478 нит
P Smart 2021
439 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.2 мм 165.7 мм
Ширина 75.6 мм 76.9 мм
Толщина 8.2 мм 9.3 мм
Вес 168 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Розовое золото, Красный Ярко-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A5
81.2%
P Smart 2021 +4%
84.3%

Производительность

Тестируем Оппо А5 и Хуавей П Смарт 2021 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G51
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~83.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A5
н/д
P Smart 2021
297
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A5
н/д
P Smart 2021
1316
AnTuTu Benchmark 7
Oppo A5
76286
P Smart 2021 +75%
133225
AnTuTu Benchmark 8
Oppo A5
н/д
P Smart 2021
167029
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 10
Оболочка UI ColorOS 5.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:52 ч. 1:42 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Oppo A5
н/д
P Smart 2021
15:12 ч.
Время просмотра видео
Oppo A5
н/д
P Smart 2021
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Oppo A5
н/д
P Smart 2021
41:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A5 vs Huawei P Smart 2021
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Oppo A5
н/д
P Smart 2021
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.85 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart 2021 более удачной покупкой.

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