Главная > Сравнение смартфонов > Oppo A5 vs Huawei Y8p – что лучше выбрать?

Oppo A5 против Huawei Y8p

Оппо А5
Oppo A5
VS
Хуавей 8p
Huawei Y8p

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Oppo A5 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.3-дюймового Huawei Y8p, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A5
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
Причины выбрать Huawei Y8p
  • На 54% выше плотность пикселей (418 vs 271 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (560 против 481 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo A5 и Huawei Y8p

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.2 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 418 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.2% 83.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Oppo A5
481 нит
Huawei Y8p +16%
560 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.2 мм 157.4 мм
Ширина 75.6 мм 73.2 мм
Толщина 8.2 мм 7.7 мм
Вес 168 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Розовое золото, Красный Cветло-голубой, Полночный черный, Изумрудно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A5
81.2%
Huawei Y8p +2%
83.2%

Производительность

Тестируем Оппо А5 и Хуавей 8p в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 8 ядер Cortex-A53 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G51 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 650 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1833 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A5
н/д
Huawei Y8p
335
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A5
н/д
Huawei Y8p
1359
AnTuTu Benchmark 8
Oppo A5
н/д
Huawei Y8p
187134

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 10
Оболочка UI ColorOS 5.1 EMUI 10.1

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:52 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A5 vs Huawei Y8p
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 7 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Май 2020 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Защитный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y8p более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях