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Oppo A52 против Oppo A5

Оппо А52
Oppo A52
VS
Оппо А5
Oppo A5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2020 года Oppo A52 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.2-дюймового Oppo A5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A52
  • На 49% выше плотность пикселей (405 vs 271 PPI)
  • Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Oppo A5
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A52
vs
Oppo A5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.7% 81.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 31.8 мс -
Контрастность 1587:1 -
Максимальная яркость
Oppo A52
474 нит
Oppo A5 +2%
483 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.2 мм 156.2 мм
Ширина 75.5 мм 75.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 192 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Синий, Розовое золото, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A52 +2%
82.7%
Oppo A5
81.2%

Производительность

Тестируем Оппо А52 и Оппо А5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 506
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A52
314
Oppo A5
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A52
1405
Oppo A5
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Oppo A52
175044
Oppo A5
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.1
Оболочка UI ColorOS 7.1 ColorOS 5.1
Размер системы из коробки 16.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:37 ч. 2:52 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A52 vs Oppo A5
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (12 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Oppo A52
91.6 дБ
Oppo A5
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A52 более удачной покупкой.

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