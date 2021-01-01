Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2020 года Oppo A52 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.2-дюймового Oppo A5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.