Oppo A53 против Huawei Y7a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 августа 2020 года Oppo A53 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 6.67-дюймового Huawei Y7a, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo A53
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Стерео динамики
- На 9% выше максимальная яркость экрана (481 против 443 нит)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 460
- Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Y7a
- На 46% выше плотность пикселей (394 vs 269 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 307 и 251 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
38
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
61
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.2%
|84.3%
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|165.7 мм
|Ширина
|75.1 мм
|76.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|9.3 мм
|Вес
|186 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Голубой, Мятный
|Зеленый, Золотой, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 460
|HiSilicon Kirin 710A
|Макс. частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|11 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G51
|Частота GPU
|600 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~273 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1804 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
251
Huawei Y7a +22%
307
Geekbench 5 (многоядерный)
1260
Huawei Y7a +6%
1336
AnTuTu Benchmark 8
148799
Huawei Y7a +14%
169978
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|ColorOS 7.2
|EMUI 10.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 50 минут)
|Да (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|1:42 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:12 ч.
Время просмотра видео
15:19 ч.
Время разговора (3G)
41:13 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4368 x 2912
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|13
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и камера - выбирайте Huawei Y7a, а если коммуникации и звук – то Oppo A53.
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