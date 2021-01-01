Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2021 года Oppo A53s 5G с экраном 6.52" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.