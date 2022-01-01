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Oppo A54 против Google Pixel 4a

Оппо А54
VS
Гугл Пиксель 4а
Oppo A54
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2021 года Oppo A54 с экраном 6.51" и чипом Mediatek Helio P35, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A54
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Комплектуется на 1860 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3140 мАч
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 65% выше плотность пикселей (443 vs 269 PPI)
  • На 61% выше максимальная яркость экрана (807 против 501 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A54
vs
Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.51 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.6% 83.3%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.3%
ШИМ (PWM) - 255 Гц
Время отклика - 6.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Oppo A54
501 нит
Pixel 4a +61%
807 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 144 мм
Ширина 75.7 мм 69.4 мм
Толщина 8.4 мм 8.2 мм
Вес 192 грамма 143 грамма
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A54
82.6%
Pixel 4a +1%
83.3%

Производительность

Тестируем Оппо А54 и Гугл Пиксель 4а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 618
Частота GPU 680 МГц 825 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A54
175
Pixel 4a +219%
559
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A54
998
Pixel 4a +66%
1660
AnTuTu Benchmark 9
Oppo A54
105865
Pixel 4a +203%
320501
CPU 36581 101186
GPU 16965 79209
Memory 23039 59587
UX 28931 78244
Total score 105865 320501
3DMark Wild Life Performance
Oppo A54
н/д
Pixel 4a
1003
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Graphics score - 1003
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI ColorOS 11.1 Stock Android
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 40 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:27 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:45 ч.
Просмотр видео - 11:16 ч.
Игры - 04:05 ч.
Режим ожидания - 99 ч.
Общая автономность
Oppo A54
н/д
Pixel 4a
26:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A54 vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 90 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Oppo A54
н/д
Pixel 4a
122
Качество видео
Oppo A54
н/д
Pixel 4a
98
Итоговая оценка камеры
Oppo A54
н/д
Pixel 4a
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Oppo A54
н/д
Pixel 4a
86 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Август 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 4a более удачной покупкой.

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