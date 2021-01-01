Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2021 года Oppo A54 с экраном 6.51" и чипом Mediatek Helio P35, против 6.67-дюймового Huawei Honor 10X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.