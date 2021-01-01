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Oppo A54 против Huawei Honor 10X Lite

Оппо А54
VS
Хуавей Хонор 10Х Лайт
Oppo A54
Huawei Honor 10X Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2021 года Oppo A54 с экраном 6.51" и чипом Mediatek Helio P35, против 6.67-дюймового Huawei Honor 10X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A54
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (504 против 431 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Mediatek Helio P35
Причины выбрать Huawei Honor 10X Lite
  • Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% выше плотность пикселей (394 vs 269 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 74% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 306 и 176 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A54
vs
Honor 10X Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.51 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6% 84.3%
Максимальная яркость
Oppo A54 +17%
504 нит
Honor 10X Lite
431 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 165.7 мм
Ширина 75.7 мм 76.9 мм
Толщина 8.4 мм 9.3 мм
Вес 192 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A54
82.6%
Honor 10X Lite +2%
84.3%

Производительность

Тестируем Оппо А54 и Хуавей Хонор 10Х Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P35 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-G51
Частота GPU 680 МГц 1000 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~83.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A54
176
Honor 10X Lite +74%
306
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A54
1009
Honor 10X Lite +33%
1344
AnTuTu Benchmark 9
Oppo A54
106111
Honor 10X Lite +89%
200370
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 40 минут) Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:47 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Oppo A54
н/д
Honor 10X Lite
14:15 ч.
Время просмотра видео
Oppo A54
н/д
Honor 10X Lite
15:51 ч.
Время разговора (3G)
Oppo A54
н/д
Honor 10X Lite
37:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A54 vs Huawei Honor 10X Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 90 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10X Lite более удачной покупкой.

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