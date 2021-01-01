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Oppo A54 против Motorola Moto G Play (2021)

Оппо А54
VS
Моторола Мото G Play (2021)
Oppo A54
Motorola Moto G Play (2021)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2021 года Oppo A54 с экраном 6.51" и чипом Mediatek Helio P35, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Play (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A54
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Причины выбрать Motorola Moto G Play (2021)
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 253 и 173 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A54
vs
Moto G Play (2021)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.51 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6% 80.6%
Максимальная яркость
Oppo A54
497 нит
Moto G Play (2021)
н/д

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 166.6 мм
Ширина 75.7 мм 76 мм
Толщина 8.4 мм 9.4 мм
Вес 192 грамма 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Голубой Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A54 +2%
82.6%
Moto G Play (2021)
80.6%

Производительность

Тестируем Оппо А54 и Моторола Мото G Play (2021) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 460
Макс. частота 2350 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 610
Частота GPU 680 МГц 600 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Oppo A54
101408
Moto G Play (2021) +38%
139951
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A54 vs Motorola Moto G Play (2021)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4368 x 2912 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* - Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo A54. У него лучшие автономность, камера и корпус.

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