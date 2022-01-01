Oppo A54 против Motorola Moto G Stylus (2021)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2021 года Oppo A54 с экраном 6.51" и чипом Mediatek Helio P35, против 6.8-дюймового Motorola Moto G Stylus (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 678 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo A54
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- На 11% выше максимальная яркость экрана (497 против 449 нит)
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Motorola Moto G Stylus (2021)
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 43% выше плотность пикселей (386 vs 269 PPI)
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- В 3.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 533 и 174 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
53
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.51 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|386 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.6%
|84.8%
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|169.8 мм
|Ширина
|75.7 мм
|77.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|9 мм
|Вес
|192 грамма
|213 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio P35
|Qualcomm Snapdragon 678
|Макс. частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Adreno 612
|Частота GPU
|680 МГц
|845 МГц
|FLOPS
|~44.8 Гфлопс
|~354 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
174
Moto G Stylus (2021) +206%
533
Geekbench 5 (многоядерный)
991
Moto G Stylus (2021) +60%
1585
|CPU
|36581
|-
|GPU
|16965
|-
|Memory
|23039
|-
|UX
|28931
|-
|Total score
|104894
|255323
|Stability
|-
|97%
|Graphics test
|-
|2 FPS
|Graphics score
|-
|358
|PCMark 3.0 score
|-
|7680
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Android 10
|Оболочка UI
|ColorOS 11.1
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 40 минут)
|Нет (50% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|2:00 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|90 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|118°
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4624 x 3468
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|7
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.01 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.43 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G Stylus (2021) более удачной покупкой.
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