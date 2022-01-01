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Oppo A54 против Motorola Moto G9 Plus

Оппо А54
VS
Моторола Мото G9 Плюс
Oppo A54
Motorola Moto G9 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2021 года Oppo A54 с экраном 6.51" и чипом Mediatek Helio P35, против 6.81-дюймового Motorola Moto G9 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A54
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Motorola Moto G9 Plus
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 43% выше плотность пикселей (386 vs 269 PPI)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 530 и 175 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A54
vs
Moto G9 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD LTPS LCD
Размер 6.51 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6% 84.3%
Максимальная яркость
Oppo A54
501 нит
Moto G9 Plus +5%
525 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 170 мм
Ширина 75.7 мм 78.1 мм
Толщина 8.4 мм 9.7 мм
Вес 192 грамма 223 грамма
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Золотой, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A54
82.6%
Moto G9 Plus +2%
84.3%

Производительность

Тестируем Оппо А54 и Моторола Мото G9 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 618
Частота GPU 680 МГц 825 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A54
175
Moto G9 Plus +203%
530
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A54
998
Moto G9 Plus +72%
1715
AnTuTu Benchmark 9
Oppo A54
105865
Moto G9 Plus +202%
319915
CPU 36581 101033
GPU 16965 81460
Memory 23039 56417
UX 28931 77914
Total score 105865 319915
3DMark Wild Life Performance
Stability - 97%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 747
PCMark 3.0 score - 8123
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10
Оболочка UI ColorOS 11.1 -
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 40 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:14 ч.
Просмотр видео - 15:11 ч.
Игры - 07:12 ч.
Режим ожидания - 174 ч.
Общая автономность
Oppo A54
н/д
Moto G9 Plus
42:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A54 vs Motorola Moto G9 Plus
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4160 x 3120 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 90 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 29 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 7 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G9 Plus более удачной покупкой.

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