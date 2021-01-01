Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2021 года OPPO A55 4G с экраном 6.51" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.52-дюймового Oppo A16, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.