Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2021 года OPPO A55 4G с экраном 6.51" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.5-дюймового Oppo A53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.