Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2021 года Oppo A55 4G с экраном 6.51" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.52-дюймового Oppo A53s 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.