Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 января 2021 года Oppo A55 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.52-дюймового Oppo A16, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.