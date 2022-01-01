Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2022 года Oppo A57 с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.