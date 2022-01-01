Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2022 года Oppo A57 с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.5-дюймового Oppo A55, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.