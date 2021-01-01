Главная > Сравнение смартфонов > Oppo A5s vs Honor 8X – что лучше выбрать?

Oppo A5s против Huawei Honor 8X

Оппо А5с
VS
Хуавей Хонор 8Х
Oppo A5s
Huawei Honor 8X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 апреля 2019 года Oppo A5s с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A5s
  • Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 4230 против 3750 мАч
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • На 46% выше плотность пикселей (396 vs 271 PPI)
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • На 84% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 332 и 180 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A5s
vs
Honor 8X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 84%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 39.6 мс
Контрастность - 880:1
Максимальная яркость
Oppo A5s
н/д
Honor 8X
423 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155.9 мм 160.4 мм
Ширина 75.4 мм 76.6 мм
Толщина 8.2 мм 7.8 мм
Вес 170 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Красный, Черный, Зеленый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A5s
81.6%
Honor 8X +3%
84%

Производительность

Тестируем Оппо А5с и Хуавей Хонор 8Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-G51
Частота GPU 680 МГц 1000 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A5s
180
Honor 8X +84%
332
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A5s
991
Honor 8X +34%
1331
AnTuTu Benchmark 7
Oppo A5s
86231
Honor 8X +58%
136392
AnTuTu Benchmark 8
Oppo A5s
100073
Honor 8X +38%
138488
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI ColorOS 5.2 EMUI 9
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Oppo A5s
н/д
Honor 8X
11:24 ч.
Время просмотра видео
Oppo A5s
н/д
Honor 8X
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Oppo A5s
н/д
Honor 8X
32:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A5s vs Huawei Honor 8X
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Oppo A5s
н/д
Honor 8X
84.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.81 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана (нанесена)
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8X более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 9S и Oppo A5s
2. Xiaomi Redmi 8 и Oppo A5s
3. Samsung Galaxy A10s и Oppo A5s
4. Samsung Galaxy A01 и Oppo A5s
5. Vivo Y11 (2019) и Oppo A5s
6. Huawei P30 Lite и Honor 8X
7. Xiaomi Redmi Note 8T и Huawei Honor 8X
8. Xiaomi Redmi Note 9S и Huawei Honor 8X
9. Huawei Honor 9X и Honor 8X
10. Huawei Honor 9 Lite и Honor 8X

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях