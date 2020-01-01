Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 апреля 2019 года Oppo A5s с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.09-дюймового Huawei Y6s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.