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Oppo A5s против Oppo A52

Оппо А5с
Oppo A5s
VS
Оппо А52
Oppo A52

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 апреля 2019 года Oppo A5s с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.5-дюймового Oppo A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A5s
  • Весит на 22 грамма меньше
Причины выбрать Oppo A52
  • Показывает на 70% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (405 vs 271 PPI)
  • Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A5s
vs
Oppo A52

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 82.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 31.8 мс
Контрастность - 1587:1
Максимальная яркость
Oppo A5s
н/д
Oppo A52
474 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155.9 мм 162.2 мм
Ширина 75.4 мм 75.5 мм
Толщина 8.2 мм 8.9 мм
Вес 170 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный, Черный, Зеленый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A5s
81.6%
Oppo A52 +1%
82.7%

Производительность

Тестируем Оппо А5с и Оппо А52 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 610
Частота GPU 680 МГц 600 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A5s
181
Oppo A52 +73%
314
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A5s
1010
Oppo A52 +39%
1405
AnTuTu Benchmark 8
Oppo A5s
102751
Oppo A52 +70%
175044

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 5.2 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки - 16.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A5s vs Oppo A52
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Oppo A5s
н/д
Oppo A52
91.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана (нанесена)
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A52 более удачной покупкой.

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