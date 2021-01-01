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Oppo A7 против Huawei Honor 10

Оппо А7
VS
Хуавей Хонор 10
Oppo A7
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 ноября 2018 года Oppo A7 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A7
  • Комплектуется на 830 мАч более емким аккумулятором – 4230 против 3400 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.36" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • На 59% выше плотность пикселей (432 vs 271 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 970
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A7
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.9:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 79.9%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Контрастность - 1423:1
Максимальная яркость
Oppo A7
н/д
Honor 10
499 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155.9 мм 149.6 мм
Ширина 75.4 мм 71.2 мм
Толщина 8.1 мм 7.7 мм
Вес 168 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Золотой, Розовый, Зеленый Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A7 +2%
81.6%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Оппо А7 и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 1800 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 506 Mali G72 MP12
Частота GPU 650 МГц 767 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1833 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A7
н/д
Honor 10
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A7
н/д
Honor 10
1510
AnTuTu Benchmark 7
Oppo A7
56367
Honor 10 +272%
209874
AnTuTu Benchmark 8
Oppo A7
н/д
Honor 10
159477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI ColorOS 5.2 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки - 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:40 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Oppo A7
н/д
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Oppo A7
н/д
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Oppo A7
н/д
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A7 vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Oppo A7
н/д
Honor 10
84.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Ноябрь 2018 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Пленка на экран
- Черный чехол		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10 более удачной покупкой.

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