Главная > Сравнение смартфонов > Oppo A7 vs Honor 9 Lite – что лучше выбрать?

Oppo A7 против Huawei Honor 9 Lite

Оппо А7
Oppo A7
VS
Хуавей Хонор 9 Лайт
Huawei Honor 9 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 ноября 2018 года Oppo A7 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A7
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1230 мАч более емким аккумулятором – 4230 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 5.48% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • На 58% выше плотность пикселей (427 vs 271 PPI)
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo A7 и Huawei Honor 9 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 5.65 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 427 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 76.12%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Oppo A7
н/д
Honor 9 Lite
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155.9 мм 151 мм
Ширина 75.4 мм 71.9 мм
Толщина 8.1 мм 7.6 мм
Вес 168 граммов 149 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Золотой, Розовый, Зеленый Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A7 +7%
81.6%
Honor 9 Lite
76.12%

Производительность

Тестируем Оппо А7 и Хуавей Хонор 9 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 HiSilicon Kirin 659
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-T830 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Oppo A7
767
Honor 9 Lite +22%
939
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Oppo A7 +7%
3923
Honor 9 Lite
3674
AnTuTu Benchmark 7
Oppo A7
57246
Honor 9 Lite +35%
77490

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI ColorOS 5.2 EMUI 9
Размер системы из коробки - 9.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A7 vs Huawei Honor 9 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 28 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 7 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2018 года Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Пленка на экран
- Черный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея - выбирайте Oppo A7, а если дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук – то Huawei Honor 9 Lite.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях