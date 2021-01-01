Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 октября 2020 года Oppo A73 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.