Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 октября 2020 года Oppo A73 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Oppo A53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.