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Oppo A73 против Oppo A54

Оппо А73
VS
Оппо А54
Oppo A73
Oppo A54

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 октября 2020 года Oppo A73 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A73
  • Показывает на 69% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше плотность пикселей (409 vs 269 PPI)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 82% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 315 и 173 баллов
  • Весит на 29 граммов меньше
Причины выбрать Oppo A54
  • Комплектуется на 985 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4015 мАч
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A73
vs
Oppo A54

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.44 дюймов 6.51 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86% 82.6%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% -
Время отклика 25.1 мс -
Контрастность 1387:1 -
Максимальная яркость
Oppo A73
490 нит
Oppo A54
490 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 163.6 мм
Ширина 72.9 мм 75.7 мм
Толщина 7.5 мм 8.4 мм
Вес 163 грамма 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A73 +4%
86%
Oppo A54
82.6%

Производительность

Тестируем Оппо А73 и Оппо А54 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Mediatek Helio P35
Макс. частота 2300 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 600 МГц 680 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A73 +82%
315
Oppo A54
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A73 +40%
1386
Oppo A54
987
AnTuTu Benchmark 8
Oppo A73 +69%
171603
Oppo A54
101267

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4015 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут) Да
Время полной зарядки 0:55 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A73 vs Oppo A54
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (16 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV16A10
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hynix HI-846 (CMOS)
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Galaxy Core GC02M1B (CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 13 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Oppo A73
91.1 дБ
Oppo A54
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Oppo A73, а если автономность – то Oppo A54.

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