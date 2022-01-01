Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 апреля 2021 года Oppo A74 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 5G, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.