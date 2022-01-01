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Oppo A74 против Huawei Honor 8X

Оппо А74
VS
Хуавей Хонор 8Х
Oppo A74
Huawei Honor 8X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 апреля 2021 года Oppo A74 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A74
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Комплектуется на 1250 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3750 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (610 против 426 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 332 и 304 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A74
vs
Honor 8X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 84%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.5%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.4 мс 39.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 880:1
Максимальная яркость
Oppo A74 +43%
610 нит
Honor 8X
426 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.3 мм 160.4 мм
Ширина 73.8 мм 76.6 мм
Толщина 8 мм 7.8 мм
Вес 175 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A74
84.4%
Honor 8X
84%

Производительность

Тестируем Оппо А74 и Хуавей Хонор 8Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G51 MP4
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1804 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A74
304
Honor 8X +9%
332
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A74 +4%
1394
Honor 8X
1336
AnTuTu Benchmark 9
Oppo A74 +4%
196981
Honor 8X
190281
CPU 67796 63383
GPU 33127 29545
Memory 45751 38775
UX 51171 59457
Total score 196981 190281
3DMark Wild Life Performance
Oppo A74
н/д
Honor 8X
564
Stability - 99%
Graphics test - 3 FPS
Graphics score - 564
PCMark 3.0 score - 7523
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI ColorOS 11.1 EMUI 9
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (54% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:18 ч.
Просмотр видео - 09:45 ч.
Игры - 03:38 ч.
Режим ожидания - 109 ч.
Общая автономность
Oppo A74
н/д
Honor 8X
27:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A74 vs Huawei Honor 8X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Oppo A74 +6%
89.7 дБ
Honor 8X
84.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.81 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A74 более удачной покупкой.

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