Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года Oppo A76 с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.52-дюймового Oppo A16, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.