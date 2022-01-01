Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года Oppo A76 с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.44-дюймового Oppo A73, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.