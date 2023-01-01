Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 января 2023 года Oppo A78 с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.5-дюймового Oppo A74 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.